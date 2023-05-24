الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والحمام والبط في بورصة الدواجن والشركات اليوم الأربعاء 23 مايو 2023

دواجن
دواجن

مازال البحث مستمرا عن أسعار الدواجن خلال الساعات الماضية، وشهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء استقرارا، ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعارالدواجن اليوم الأربعاء 24 مايو 

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 24 مايو 62 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن وتصل إلى المستهلك بـ70 جنيها في المحلات التجارية.

سجلت أسعار الدواجن الساسو اليوم الأربعاء 24 مايو 70 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن وتصل إلى المستهلك بـ78 جنيها في المحلات التجارية.

سجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم الأربعاء 24 مايو 95 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن وتصل إلى المستهلك بـ105جنيهات في المحلات التجارية.

سجلت أسعار الدواجن أمهات اليوم الأربعاء 24 مايو 58 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن وتصل إلى المستهلك بـ63 جنيها في المحلات التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

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أسعار الفراخ والحمام والبط في الشركات 

سجلت أسعارلحم نعام القائم  اليوم الأربعاء 24 مايو  120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (بلدي)  اليوم الأربعاء 24 مايو 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ الأحمر اليوم الأربعاء 24 مايو 70جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ الأبيض اليوم الأربعاء 24 مايو 61.5 جنيه للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام (مشفي) اليوم الأربعاء 24 مايو 350 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم فخد نعام اليوم الأربعاء 24 مايو 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأربعاء 24 مايو 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأربعاء 24 مايو 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأربعاء 24 مايو 56 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأربعاء 24 مايو 58 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأربعاء 24 مايو 43 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأربعاء 24 مايو 45 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارزغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأربعاء 24 مايو 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 24 مايو 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط(فرنساوي) اليوم الأربعاء 24 مايو 50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء 24 مايو 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم أمهات الأبيض اليوم الأربعاء 24 مايو 50جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 24 مايو 90 جنيها للكيلو.

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