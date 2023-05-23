الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير علي محال الدواجن بعد إنخفاض أسعارها

الدواجن
الدواجن

تواصل أسعار الدواجن إنخفاضها منذ أيام، وشهدت المحال إقبالا كبيرا من الزبائن، وسجل كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيها في البورصة، فيما وصل سعر كيلو الساسو لـ 76 جنيه.

 تواصلت “الدستور” مع عدد من التجار ورصدت حركة سوق الدواجن فى هذا التقرير

قال عمرو الحرمين، أحد التجار بمنطقة السادس من أكتوبر، إن الإقبال تزايد منذ منتصف الأسبوع الماضي بعد إنخفاض سعر الدواجن الأمر الذي جعل المواطن يقبل على الشراء بعد أن حدث ركود في حركة البيع والشراء.

وأشار إلى أن هناك إقبال من أهالي اكتوبر منذ بداية الأسبوع على شراء الدواجن، وخصوصا بعد انخفاض ملحوظ في أسعارها مقارنة بالأيام الماضية، كما أنها تعد من الأكلات الأساسية خصوصا البانيه الذي يقبل عليه الأهالي.

وكشف عدد من التجار عن أسعار الدواجن اليوم والتي جاءت علي النحو التالي، وصل  كيلو الدواجن البيضاء إلي 73 أما الفراخ البلدي85، والعتاقي 78، فراخ أمهات 68، بط ابيض78، وراك 77، دبوس 90، كبد وقوانص 75، قوانص صافي 65، صدر بالعضم 120، بانية 157، شيش 147، حمام كداب 140، كيلو أجنحة 55.


أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 16 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان 10.75 جنيه .

كتكوت ساسو 9.50 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 10.50 جنيه .

كتكوت بلدي 6 جنيه .

كتكوت هجين 7.50 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و25800 جنيها في ظل زيادة سعر صرف الدولار والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2500 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

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الدواجن أنخفاض إقبال كبير محال الدواجن بعد إنخفاض

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