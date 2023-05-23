شهدت أسعار الدواجن ارتفاع طفيف في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم، في بورصة الدواجن، حيث سجلت اليوم 65 جنيها للكيلو، مقابل أسعار أمس وسجلت 62 جنيها للكيلو.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023.

أسعار الفراخ البيضاء في البورصة اليوم الثلاثاء 23 مايو

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء ما بين 64.00 جنيه إلي 65.00 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو ما بين 70.00 جنيه إلي 71.00 جنيه للكيلو .

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي ما بين 90.00 جنيه إلي 95.00 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات أبيض ما بين 57.00 جنيه إلي 58.00 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن في الشركات اليوم الثلاثاء 23 مايو

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر(4ك : 6ك) 75 جنيها.

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 350 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 58 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مولار)اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي)اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر95جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 120جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر50جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 60جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر63.5جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر250جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 56جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 43جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 45جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 50جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 95جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني للدواجن سعر 90جنيها للكيلو.