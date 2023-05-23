الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 2023

أعلاف الدواجن
أعلاف الدواجن

تصدرات أسعار أعلاف الدواجن ترند محركات البحث جوجل، حيث تنعكس أسعار خامات الأعلاف علي أسعار الدواجن وشهدت أسعار الأعلاف تراجع قد يصل إلي 20% خلال الأيام الماضية، وقد شهدت أسعار الردة تراجع اليوم بمقدار 500 جنيها في الطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الردة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

تراجعت أسعار طن الردة ( نخالة ) اليوم الثلاثاء 23 مايو في بورصة الكناني حيث تراجعت بمقدار 500 جنيها للطن، لتسجل 10400 جنيها للطن معبأ أرضه.

واستقرت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي، والأرجنتيني) عند نفس أسعار أمس لتسجل 14800 جنيها للطن.

بينما استقرت أسعار الذرة صفراء الأوكراني، والصربي ، والبلغاري، والأمريكي) عند نفس أسعار أمس لتسجل 13500 جنيها للطن صب أرضه

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

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اسعار الصويا اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 

صويا 44 % بـ 37000 جنيها صب ارضة.

صويا 46 % (محلي) 38000 جنيها صب ارضة.

صويا 46% (مستورده) 38000 جنيها صب ارضة.

زيت صويا منزوع 58000  جنيها صب ارضة.

زيت صويا مكرر 59000 جنيها صب ارضة.

بذرة فول الصويا 39000 جنيها صب ارضة.

كسب عباد 36% 18000 جنيها صب ارضة.

دي دي جي إس 27% 24000 جنيها صب ارضة.

جيلوتين مستورد 60% 52000 جنيها صب ارضة.

قشر فول الصويا 8250 جنيها صب ارضة.

 

اسعار خامات الأعلاف اليوم الثلاثاء 23 مايو 

مونو كالسيوم 42000 جنيها معبأ أرضه .

داي كالسيوم 34000 جنيها معبأ أرضه .

كولين كلورايد 52000 جنيها معبأ أرضه .

لايسين 83000جنيها معبأ أرضه .

ميثيونين 120000جنيها معبأ أرضه .

ثريونين 73000جنيها معبأ أرضه .

بيكربونات الصوديوم 28000جنيها معبأ أرضه .

مسحوق اللحم 55% 29000 جنيها معبأ أرضه .

مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها معبأ أرضه .

مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيها معبأ أرضه .

مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيها معبأ أرضه .

مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 35000 جنيها معبأ أرضه .

مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 27000 جنيها معبأ أرضه .

مسحوق سمك محلي 50% 27000 جنيها معبأ أرضه .

أسعار أعلاف الدواجن أسعار خامات الأعلاف اسعار الدواجن خلال الأيام الماضية أسعار الردة اليوم أسعار الصويا اليوم

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