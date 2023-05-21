تعرف على تفاصيل طرح الأوقاف لطلبات حجز صكوك الأضاحي (فيديو)

علق الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن طرح الوزارة صكوك الأضاحي وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وقال عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية علي قناة DMC، اليوم، إن صكوك الأضاحي من عام إلى عام تثبت وحدة الشعب المصري ونجاح الدولة والمؤسسات المصرية والتي تعبر عن التلاحم الكبير بين جميع الفئات.

وتابع أن سعر الصك المستورد 5 آلاف جنيه وسعر الصك البلدي 8 آلاف جنيه أما عن توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام بقيمة 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه، أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات الموضحة أدناه في البنوك أو من خلال طرق خدمة فوري.

وللمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تأتي عبر أرقام الحسابات التالية:-

‏البنك المركزي حساب رقم: 2/22222/450/9

‏بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم: 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818

من خلال خدمة فوري دهب

اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 01146702020 01552563217 01223344789)، يصل مندوب الأوقاف لمن يريد.

وعن المال التي تم التبرع بها وكيفية تحديد الجهات أو الأسر الأولى بالرعاية التي تستحق صكوك الأضاحي، أضاف أن وزارة الأوقاف بالتعاون مع التموين والزراعة والتضامن تقوم بعمل الاتفاق بينهم بعد وصول الأموال عبر التطبيقات المختلفة والبنوك ثم يتم إحضار الصكوك وذبحها من بإشراف طبيب بيطري بحضور الأوقاف.

فيما يتم التورع عن طريق الكشوف بوزارة التضامن الاجتماعي حيث لديها كشوف الأسر الأولى بالرعاية علي مستوى الجمهورية بإشراف تمام من الأوقاف بوجود لجنة مشكلة في كل محافظة للاطمئنان وصول الصكوك للأسر الأولي بالرعاية.