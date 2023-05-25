الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 25 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ

نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

ويحتوي التقرير على كل تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر"، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 25 مايو 2023

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي، على جوجل، وإليكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كما هو بالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 64 و65 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 70 و71 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 90 و95 جنيها، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 57 و58 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الفراخ 

تتأثر أسعار الفراخ بعدة عوامل، من أهمها:

العرض والطلب: يلعب العرض والطلب دوراً حاسماً في تحديد سعر الفراخ في بورصة الدواجن.

تكاليف الإنتاج: تشمل تكلفة الأعلاف والأدوية وتكاليف العناية بالدواجن وتحتل مكانة مهمة في تحديد سعر الفراخ في السوق. 

العوامل الجوية: يمكن للأحوال الجوية السيئة أو الدرجات الحرارية العالية أو المنخفضة أن تؤثر على صحة الدواجن وإنتاجيتها، مما يؤدي إلى تقليل العرض وزيادة الطلب وبالتالي زيادة الأسعار.

العوامل الاقتصادية: تتضمن التضخم وسعر صرف العملات والتغيرات في الاقتصاد العام، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على تكاليف الإنتاج والطلب على شراء الدواجن. 

العوامل السياسية: يمكن للقرارات الحكومية المتعلقة بالتجارة والصادرات والواردات أن تؤثر على أسعار الدواجن في السوق. 

العوامل الصحية: تتضمن الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تؤثر على صحة الدواجن وبالتالي تؤثر على الإنتاجية والعرض والطلب والأسعار.

 

سعر البانية اليوم الخميس 25 مايو 2023

 تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 160 لـ165 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11.00 و12.00 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 10.00 و11.00 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 74 و75 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 99 و100 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولار بين 84 و85 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 87 و88 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 80 و81 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 98 و99 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كتكوت رومي أسمر الذي يبلغ من العمر يومًا 70 و71 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت رومي يبلغ من العمر شهر 12 و13 جنيهًا، كما سجل كتكوت رومي برونزي 300 جرام يبلغ من العمر 45 يومًا 20 جنيهًا.

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