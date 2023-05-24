الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة الدواجن والشركات

كتاكيت
كتاكيت

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء، وتنعكس أسعار الكتاكيت على أسعار الدواجن في الأسواق، وشهدت الأسعار حالة من الأستقرار دخل الشركات وداخل بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأربعاء 24 مايو

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في مجموعة حسن الغريب 13 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة القاهرة 10.25 جنيه للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة طنبول للاستثمار الداجني 15 جنيها للكتكوت .

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة أمات للدواجن 15 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة كايرو ثري اية للدواجن 15.5 جنيه للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 15 جنيها للكتكوت.

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سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة كتكوت بلدي 5.5 جنيه للكتكوت.

 سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة كتكوت ساسو 10 جنيهات للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة الكناني جروب 11.25 جنيه للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 15.50 جنيه للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 مايو في شركة مجموعة الوادي 14.5 جنيه للكتكوت.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن 

سجلت اسعار كتكوت أبيض عمريوم ما بين 11.00 إلى 12.00 جنيها في بورصة الدواجن.

سجلت اسعار كتكوت ساسوعمريوم ما بين 10.00 جنيهات إلى 11.00 جنيها في بورصة الدواجن.

سجلت اسعار كتكوت بلدي عمريوم ما بين  07.50 جنيه إلى 8.00 جنيهات في بورصة الدواجن.

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