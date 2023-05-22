الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم 22 مايو 2023

ارشيفية
ارشيفية

شهدت أسعار مدخلات الإنتاج للأعلاف تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب دخول شحنات جديدة من الذرة الصفراء إلي الأسواق، بكمية 110 ألف طن ذرة صفراء ممثلة في وزارة التموين.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وتقدم  الدستور إلى متابعيها أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 22 مايو في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم

بلغت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الأثنين 22 مايو مبلغ 14800 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتيني اليوم الأثنين 22 مايو مبلغ 14800 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء (الأوكراني ، والصربي و الأمريكي ، والبلغاري) اليوم الأثنين 22 مايو مبلغ 13500 جنيها للطن صب أرضه.

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أسعار الصويا اليوم

تراجعت أسعار صويا 44 %، اليوم الأثنينن 22 مايو 1000 جنيها للطن، حيث سجلت 37000 جنيها للطن صب ارضة.

بينما سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنينن 22 مايو سعر38000 جنيها للطن صب ارضه

استقرات أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الأثنينن 22 مايوعند 38000 جنيها للطن صب أرضه

استقرات أسعار طن الردة ( نخالة )  اليوم الأثنينن 22 مايوعند 10900جنيها للطن معبأ أرضه

استقرات أسعار طن زيت صويا منزوع اليوم الأثنينن 22 مايوعند 58000 جنيها صب وصال

استقرات أسعار طن زيت صويا مكرراليوم الأثنينن 22 مايوعند 59000 جنيها صب وصال

استقرات أسعار طن بذرة فول الصويا اليوم الأثنينن 22 مايوعند 39000 جنيها صب ارضه

استقرات أسعار طن كسب عباد 36% اليوم الأثنينن 22 مايوعند18000 جنيها صب أرضه

استقرات أسعار طن دي دي جي إس 27% اليوم الأثنينن 22 مايوعند 24000 جنيها صب أرضه

استقرات أسعار طن جيلوتين مستورد 60% اليوم الأثنينن 22 مايوعند 52000جنيها  معبأ أرضه

استقرات أسعار طن قشر فول الصويا اليوم الأثنينن 22 مايوعند 8250 جنيها صب ارضه

أسعار مدخلات الإنتاج طن ذرة صفراء وزارة التموين أسعار أعلاف الدواجن الذرة الصفراء البرازيلي الذرة الصفراء الأوكراني

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