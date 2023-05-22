وزير الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، الإفراجات عن مستلزمات الأعلاف وبكميات كبيرة.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا قيمتها 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023.

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023) هو 5 ملايين طن منها 3.7 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.