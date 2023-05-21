أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 21 مايو 2023
شهدت أسعار الأعلاف تراجع ملحوظ في الأسعار، حيث أن أسعار الأعلاف تنعكس على أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة أن هناك تراجع 15% في أسعار الأعلاف.
ونستعرض في السطور التالية أسعار الأعلاف اليوم 21 مايو خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:
أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 21 مايو
سجلت أسعار ذرة صفراء (برازيلي، أرجنتيني) 14800 جنيها للطن صب أرضه
سجلت أسعار ذرة صفراء( أوكراني، صربي، أمريكي، بلغاري، روماني) 13500 جنيها للطن صب أرضه.
أسعار فول الصويا اليوم الأحد 21 مايو 2023
سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) 38000 جنيها للطن صب ارضه
سجلت أسعار صويا 44 % 37000 جنيها للطن صب ارضة
سجلت أسعار صويا 46% (مستورده) 38000 جنيها للطن صب أرضه
سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 11200 جنيها للطن معبأ أرضه
سجلت أسعار زيت صويا منزوع 58000 جنيها للطن صب وصال
سجلت أسعار زيت صويا مكرر 59000 جنيها للطن صب وصال
سجلت أسعار بذرة فول الصويا 39000 جنيها للطن صب ارضه
سجلت أسعار كسب عباد 36% 18000جنيها للطن صب أرضة
سجلت أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن معبأ أرضه
سجلت أسعارجيلوتين مستورد 60% 52000 جنيها للطن معبأ أرضه
سجلت أسعار قشر فول الصويا 8250 جنيها للطن صب ارضه.
أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 21 مايو
مونو كالسيوم 42000 جنيها معبأ أرضه
داي كالسيوم 34000 جنيها معبأ أرضه
كولين كلورايد 50000 جنيها معبأ أرضه
لايسين 75000 جنيها للطن معبأ أرضه
ميثيونين115000جنيها للطن معبأ أرضه
ثريونين 70000 جنيها للطن معبأ أرضه
بيكربونات الصوديوم 28000 جنيها للطن معبأ أرضه
مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن معبأ أرضه
مسحوق اللحم 55% 18000 جنيها للطن معبأ أرضه
مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم)13000 جنيها للطن معبأ أرضه
مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 10500 جنيها للطن معبأ أرضه
مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 30000 جنيها للطن معبأ أرضه
مسحوق لحم وعظم (25% - 30% )27000 جنيها معبأ أرضه
مسحوق سمك محلي 50% 22000 جنيها للطن معبأ أرضه.