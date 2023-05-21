أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 21 مايو 2023

شهدت أسعار الأعلاف تراجع ملحوظ في الأسعار، حيث أن أسعار الأعلاف تنعكس على أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة أن هناك تراجع 15% في أسعار الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الأعلاف اليوم 21 مايو خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 21 مايو

سجلت أسعار ذرة صفراء (برازيلي، أرجنتيني) 14800 جنيها للطن صب أرضه

سجلت أسعار ذرة صفراء( أوكراني، صربي، أمريكي، بلغاري، روماني) 13500 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الأحد 21 مايو 2023

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) 38000 جنيها للطن صب ارضه

سجلت أسعار صويا 44 % 37000 جنيها للطن صب ارضة

سجلت أسعار صويا 46% (مستورده) 38000 جنيها للطن صب أرضه

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 11200 جنيها للطن معبأ أرضه

سجلت أسعار زيت صويا منزوع 58000 جنيها للطن صب وصال

سجلت أسعار زيت صويا مكرر 59000 جنيها للطن صب وصال

سجلت أسعار بذرة فول الصويا 39000 جنيها للطن صب ارضه

سجلت أسعار كسب عباد 36% 18000جنيها للطن صب أرضة

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن معبأ أرضه

سجلت أسعارجيلوتين مستورد 60% 52000 جنيها للطن معبأ أرضه

سجلت أسعار قشر فول الصويا 8250 جنيها للطن صب ارضه.

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأحد 21 مايو

مونو كالسيوم 42000 جنيها معبأ أرضه

داي كالسيوم 34000 جنيها معبأ أرضه

كولين كلورايد 50000 جنيها معبأ أرضه

لايسين 75000 جنيها للطن معبأ أرضه

ميثيونين115000جنيها للطن معبأ أرضه

ثريونين 70000 جنيها للطن معبأ أرضه

بيكربونات الصوديوم 28000 جنيها للطن معبأ أرضه

مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن معبأ أرضه

مسحوق اللحم 55% 18000 جنيها للطن معبأ أرضه

مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم)13000 جنيها للطن معبأ أرضه

مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 10500 جنيها للطن معبأ أرضه

مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 30000 جنيها للطن معبأ أرضه

مسحوق لحم وعظم (25% - 30% )27000 جنيها معبأ أرضه

مسحوق سمك محلي 50% 22000 جنيها للطن معبأ أرضه.