"الزراعة في أسبوع".. صرف قروض "البتلو" والأفراج عن الاعلاف ومتابعة حصاد القمح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، " الحصاد الأسبوعي" في نسخته 143، لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 12 إلى 18 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الحصاد الضوء على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث تم فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك مع نظيره المجري

وخلال هذا الأسبوع التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وزير الزراعة المجرى استيفان ناجي، وذلك في ختام زيارته لواشنطن، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي يوليها الجانبان أولية في المجال الزراعي حاليا، وكذلك بحث آفاق التعاون المشترك.

كما استقبل الوزير أيضا الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد عبد الله العبد القادر، لمناقشة أوجه التكامل في مجال مكافحة التصحر والغطاء النباتي التي يمكن تنفيذها في الفترة المقبلة، كما بحث وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد، سبل التعاون، ودعم عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، ودعم المزارعين.

- اجتماع مع قيادات الوزارة لمتابعة أعمال حصاد وتوريد القمح

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة لمتابعة حصاد وتوريد القمح في المحافظات وكذلك متابعة العمل في بعض الملفات الأخرى الهامة.

ووافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على صرف وتمويل 155 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو، ليصل إجمالي التمويل 7.7 مليارات جنيه لأكثر من 42 ألف مستفيد، كما أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلافا دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار وهو يمثل أكبر كمية إفراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

- رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يتابع عمليات حصاد القمح ببني سويف

كما تابع الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عمليات حصاد القمح بمحافظة بني سويف، وكذلك عملية التوريد إلى الشؤون والصوامع، إضافة إلى مخازن الجمعيات المحلية للإصلاح الزراعي استعدادا لتوريدها، كذلك تابع الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي أعمال حصاد وتوريد القمح بمحافظة أسوان، وكذلك المرور على صومعة الراجحي والعمل على حل المشكلات التي تواجه المزارعين.

كما نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ورشة العمل الافتتاحية لمشروع «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية»، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل «الفاو» في مصر، والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل، كذلك نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يومي حصاد لمحصول القمح في محافظتي الشرقية والقليوبية.

فيما تم توزيع منحة الإنتاج الحيواني (أغنام) لـ 20 سيدة بمنطقة وأدى النقرة إحدى مناطق عمل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة والتابعة لمحافظة أسوان، كما واصلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات عملها بمتابعة الزراعات المتأخرة من محصول القمح، إضافة إلى متابعة الزراعات المبكرة من الذرة الشامية، كذاك تم تصدير أول شحنة من النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد قيام الأطباء البيطريين التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوقيع الكشف عليها وفقا للقوانين الصحية البيطرية.

بينما نجح معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية التابع لمعهد أمراض النباتات في اجتياز اختبارات تجديد الاعتماد الدولي (17025/2017) من المجلس الوطني للاعتماد (إيجال) لمدة أربع سنوات أخرى تبدأ من مايو 2023 حتى مايو 2027، كما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استمرار فاعليات البرنامج التدريبي "استخدام Mass Spectrometry في تحليل متبقيات المبيدات" لرفع كفاءة العاملين بالمعمل.

كما تم إلقاء محاضرة ضمن وبينار "المعامل الغذائية المعتمدة الحكومية... التحاليل والامتيازات" والمنظم من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، كما استقبل المعمل ممثلي الهيئة البحثية لعدد من الشركات للتعرف على ما هي المبيدات وما تمر به من تسجيل وتصنيع وتطبيق، وذلك في إطار "ورشه العمل" المنعقدة في النوبارية لزيارة مصانع المبيدات، كذلك تم عقد ورشة عمل في مجال "الأمان الحيوي ومكافحة العدوى" للعاملين بالمعمل، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7000 شهادة.



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