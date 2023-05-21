الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ12500.. أسعار أعلاف الدواجن في مصر بالأسواق اليوم

أسعار أعلاف الدواجن
أسعار أعلاف الدواجن في مصر

استقرت أسعار أعلاف الدواجن في مصر اليوم الأحد في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 15000 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى” 15000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“ 12500 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” ”حورس” 2500 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية : 2000 جنيه.

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

سعر أعلاف الدواجن في مصر

 

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15750جنيه، بينما بلغ بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% : 36500 جنيه، بينما بلغ سعر كسب صويا 46% محلى : 37500 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه ارضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات ”  محلى ” : 36500جنيه ” ارضه ”بينما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” ارضه ”، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” ارضه ”.

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وسجل سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 49500 جنيه ، كما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 49200 جنيه، فيما سجل سعر طن ردة بران محلى :11400 جنيه  ، وسجل سعر طن سعر طن النخالة الخشنة : 11800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد”   250 جنيه، وسجل سعر سعر قيراط البرسيم :  من 260 إلى 290 جنيه

 

أسعار أعلاف الدواجن في مصر

 

وسجل طن اعلاف بادى 26000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25700 جنيه للطن .  فى حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 25200 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21500جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21500 جنيه للطن ، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ21000 جنيه.

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