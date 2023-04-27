الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط مصنع أعلاف خزّن 30 طن قمح بالغربية

القمح
القمح

 

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية بادارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا وإدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بالغربية لمتابعة حالة توريدات القمح المحلى موسم 2023.

وتم ضبط مصنع أعلاف حيوانية لقيامه بتخزين كميات من الأقماح المحلية بكمية وقدرها 30 طن شكائر بداخل المصنع لاستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، وتم تحرير محضر جنحة بالمخالفة والتحفظ عليها لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

كما تم التحفظ على كميات من الأعلاف الحيوانية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الشكائر بكمية وقدرها( 375) شيكارة إجمالى وزن (18) طن علف حيوانى منتهى الصلاحية تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

كانت قد حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها.

كما حذرت وزارة التموين أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

إدارة مباحث التموين إدارة الرقابة إدارة الرقابة التموينية إدارة التموين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين الأعلاف الحيوانية الأقماح المحلية التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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