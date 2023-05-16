تفاصيل الإفراج عن أعلاف بـ308 آلاف طن (فيديو)

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل الإفراج عن أكبر أعلاف تقدر بـ308 آلاف طن، قائلًا إن الأعلاف في حد ذاتها تمثل من 60% إلى 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أي مشروع، أو نشاط خاص بالثروة الحيوانية والداجنة، وبالتالي التأثير على أسعار الأعلاف ينعكس على أسعار الألبان والبيض والدواجن.

وشدد "سليمان" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، على أن مصر أقل تأثرا من كل دول العالم في الازمات الراهنة، لافتًا إلى أن ملف الأعلاف يدار على أعلى المستوى ويتابعه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

تدبير العملة اللازمة للإفراجات المناسبة

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك تنسيق تام بين وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي من أجل تدبير العملة اللازمة للإفراجات المناسبة والكافية من المواد العالقة في الميناء.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق التام مع كل الأجهزة المعنية والرقابية من أجل تنظيم حملات رقابية متوالية للتأكد من وجود هذه الكميات لمستحقيها، حيث وفرت الدولة المصرية العملة اللازمة لهذه الإفراجات، وتتابع وصول آخر كيلو للمستحقين بحيث لا يتم احتكارها أو حجبها عن السوق لرفع سعرها.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أننا نستهدف وصول هذه الكميات في صورة أعلاف مصنعة للمواطن، فضلًا عن طرح كميات كبيرة من الذرة الصفراء على منصة البورصة السلعية المصرية، وهذا يتم في جلسات أسبوعية يومي الاثنين والخميس.