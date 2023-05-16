الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجع ملحوظ خلال الفترة الحالية حيث تشهد الأسعار تراجع بشكل ملحوظ، حيث تراجعت فول الصويا بمقدار 1000 جنيها للطن، بينما تراجعت أسعار الذرة الصفراء بمقدار 600 جنيها للطن.

 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 600 جنيها للطن 15700 جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 600 جنيها للطن 15700 جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 300 جنيها للطن 13500جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 300 جنيها للطن 13500جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 300 جنيها للطن 13500جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 300 جنيها للطن 13500جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 300 جنيها للطن 13500جنيها صب أرضه.

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أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

 

تراجعت أسعار صويا 44 % اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 1000 جنيها للطن حيث سجلت 38000 جنيها للطن، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 39000 جنيها.

تراجعت أسعار صويا 46 %  (محلي) اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 1000 جنيها للطن حيث سجلت 39000 جنيها للطن، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 40000 جنيها.

تراجعت أسعار صويا 46 %  (مستورد) اليوم الثلاثاء 16 مايو بمقدار 1000 جنيها للطن حيث سجلت 39000 جنيها للطن، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 40000 جنيها.

وسجلت أسعار ردة ( نخالة ) 11700 جنيها للطن.

وسجلت اسعار زيت صويا منزوع 58000 جنيها.

وسجلت أسعار زيت صويا مكرر 59000 جنيها .

بينما سجلت أسعار بذرة فول الصويا 39000 جنيها للطن.

وقد سجلت كسب عباد 36% 18000 جنيها للطن.

وقد سجلت  دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن.

 وسجلت اسعار جيلوتين مستورد 60% 52000 جنيها للطن.

وقد بلغت أسعار قشر فول الصويا 8250 جنيها للطن.

سعار أعلاف الدواجن أسعار الذرة الصفراء الذرة الصفراء البرازيلي أسعار فول الصويا أسعار صويا 46 أسعار ردة نخالة

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