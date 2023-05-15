الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة.. طارق سليمان يوضح

الدواجن
الدواجن

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الأعلاف تمثل من 60 إلى 70% من جملة مصروفات تشغيل وتكليف أي مشروع خاص بالثورة الداجنة، وتوفير الأعلاف يؤثر بشكل كبير على أسعار المنتج النهائي.

وأضاف “سليمان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولى اهتمامًا بالغًا بملف الأعلاف، مُشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي، تم توفير العملة الأجنبية لاستيراد كميات الأعلاف اللازمة للثروة الداجنة والأسماك.

يتم التنسيق مع كافة الجهات للتأكد من وصول الأعلاف لمستحقيها

وأكد أننا شهدنا الإفراج عن 308 ألف طن من الذرة والصويا، بتكلفة 134 مليون و400 ألف، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لعمليات التفتيش والمتابعة لأنه من خلال التتبع نرى إذا كانت قد وصلت لمستحقيها وحتى يتم تصنيعها وتسليمها للمربين. 

وأشار إلى أن الأسبوع الأخير شهد انخفاضًا في أسعار البيض والدواجن، والفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا خاصة أن الأستهلاك في الفترة المقبلة سيتجه للحوم بسبب موسم عيد الأضحى.

طارق سليمان الأعلاف لإفراج أنخفاض أسعار البيض الدواجن

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