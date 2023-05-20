انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض.. ورئيس الشعبة يكشف لـ"الدستور" الأسباب

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، عن تراجع كبير في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مقارنة بما كانت عليه خلال شهر رمضان الماضي.

وأرجع "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، انخفاض أسعار الدواجن في الفترة الحالية، تراجع القوة الشرائية بنسبة 50%، وانخفاض وصل إلى 1500 جنيه في سعر طن العلف، لافتًا إلى أن سعر كيلو الدواجن انفخفض 15 جنيهًا.

ولفت إلى أنه من أسباب تراجع الأسعار أيضًا؛ أنه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف؛ يشهد حجم المعروض من الدواجن والبيض زياد كبيرة؟

ونوه بأنه أسعار البيض تراجعت 20 جنيهًا في الكرتونة خلال الشهر الماضي، والتي تتراوح حاليًا ما بين 78 إلى 85 جنيهًا.

وأشار إلى أن معظم المربين يستعدون حاليًا لإنتاج دورة جديدة من الدواجن البيضاء، لتلبية احتياجات السوق خلال موسم عيد الاضحي، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سيؤدي إلى إقبال المواطنين على الدواجن بشكل كبير.