شنت شرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة “كفر الشيخ”.

ضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر فى كفر الشيخ

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 شركات، محل بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 59,5 طن أعلاف بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وفى مجال حماية البيئة والتفتيش البيئى، تم ضبط ورشة ، 3 مغسلة سيارات؛ لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط.

وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 44 قضية متنوعة عبارة عن مزارع سمكية "بدون ترخيص" ، غزل مُخالف "ضُبط فيها 200 متر" ، جوابى مخالفة "بـ 10 جوبية"، ماكينة كوبوتا "بدون ترخيص".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.