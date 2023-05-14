الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد استقرار في الأسعار، حيث شهدت أسعار الدواجن تراجع في الأسعار خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في السطور التالية اسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14 مايو 2023 

لحم الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن سجلت مابين 63.00 جنيه إلي 64.00 جنيه.

 لحم الفراخ الساسو  في بورصة الدواجن سجلت مابين 77.00 جنيه إلي 78.00 جنيه .

لحم الفراخ البلدي  في بورصة الدواجن سجلت مابين 90.00 جنيه إلي 95.00 جنيه .

لحم أمهات أبيض  في بورصة الدواجن سجلت مابين 54.00 جنيه إلي 55.00 جنيه.

أسعار الدواجن والحمام في بورصة الكناني اليوم الأحد 14 مايو 2023 

سجلت أسعار لحم السمان 55 جنيها للكيلو.

سجلت لحم نعام القائم 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر 82 جنيها للكيلو.

شعبة الدواجن تحذر من جشع التجار: السعر العادل للكيلو لا يزيد عن 69 جنيهًا

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض 61.5 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 280 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 190 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 56 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 58 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض 43 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) 45 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض 50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي 90 جنيها للكيلو.

اقرأ أيضاً

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الفراخ الساسو لحم أمهات أبيض بورصة الدواجن أسعارلحم بياض بني

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"المصرية للاتصالات" تكشف تفاصيل بيع 10% من أسهمها بسعر 23.11 جنيه للسهم

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

الطمع يقود سائقاً لقتل رب عمله في مدينة نصر: كنت عاوز أسرق 800 ألف جنيه

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية