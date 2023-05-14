أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد استقرار في الأسعار، حيث شهدت أسعار الدواجن تراجع في الأسعار خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في السطور التالية اسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14 مايو 2023

لحم الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن سجلت مابين 63.00 جنيه إلي 64.00 جنيه.

لحم الفراخ الساسو في بورصة الدواجن سجلت مابين 77.00 جنيه إلي 78.00 جنيه .

لحم الفراخ البلدي في بورصة الدواجن سجلت مابين 90.00 جنيه إلي 95.00 جنيه .

لحم أمهات أبيض في بورصة الدواجن سجلت مابين 54.00 جنيه إلي 55.00 جنيه.

أسعار الدواجن والحمام في بورصة الكناني اليوم الأحد 14 مايو 2023

سجلت أسعار لحم السمان 55 جنيها للكيلو.

سجلت لحم نعام القائم 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر 82 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض 61.5 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 280 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 190 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 56 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 58 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض 43 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) 45 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض 50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي 90 جنيها للكيلو.