السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبة الدواجن تحذر من جشع التجار: السعر العادل للكيلو لا يزيد عن 69 جنيهًا

الدواجن
الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الأسعار المتداولة للدواجن في السوق حاليًا بين 78 و80 جنيهًا، وهذا السعر غير مبرر، وبعض التجار يريدون تحقيق مكاسب خرافية، موضحًا أن سعر الدواجن بالمزرعة 62 جنيهًا على أعلى تقدير ومن غير المنطقي أن تباع بـ80 جنيهًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن السعر العادل للدواجن في مصر للمستهلك 69 جنيهًا على أعلى تقدير، وهناك جشع من التجار.

ولفت سامح السيد إلى أن مدخلات الإنتاج ثابتة والإفراجات الجمركية للأعلاف تخرج في مواعيدها، ويجب خفض سعر الدواجن بالسوق.

وأوضح أن هناك رغبة من مستثمرين أجانب للاستثمار في سوق الدواجن في مصر، لكنهم وضعوا شروطًا منها تحويل بيع الدواجن مبردة ومجمدة وليست حية مثلما يحدث في كل دول العالم، حتى تكون هناك منافسة قوية بين الشركات، ويستفيد المواطن من انخفاض السعر بسبب المنافسة.

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