الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مانشستر يونايتد X تشيلسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مايوركا X فالنسيا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

- أوساسونا X أتلتيك بيلباو: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

قبل مبارة الأهلى والهلال.. تردد القنوات الناقلة لدورى أبطال إفريقيا 2023

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 ذهاب وعودة

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

- فرنسا X جامبيا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

- أوروجواي X إنجلترا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- كوريا الجنوبية X الهندوراس: في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

- العراق X تونس: في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في كأس تركيا

- أنقرة غوجو X إسطنبول باشاك شهير: في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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