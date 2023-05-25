جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مانشستر يونايتد X تشيلسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مايوركا X فالنسيا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

- أوساسونا X أتلتيك بيلباو: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

- فرنسا X جامبيا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

- أوروجواي X إنجلترا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- كوريا الجنوبية X الهندوراس: في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

- العراق X تونس: في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في كأس تركيا

- أنقرة غوجو X إسطنبول باشاك شهير: في الساعة الثامنة والنصف مساءً.