قبل مبارة الأهلى والهلال.. تردد القنوات الناقلة لدورى أبطال إفريقيا 2023

تفصلنا ساعات قليلة على بدء مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها عصر اليوم السبت 18 فبراير 2022 على ملعب الهلال في السودان، لذلك يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر النادي الأهلي عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وباقي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 ويتصدر البحث عنهم محركات البحث في مصر خاصة لمشاركة الأهلي والزمالك.

بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023

الجدير بالذكر أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تحظى باهتمام كبير في العالم العربي، إذ تضم كوكبة من نخبة أندية شمال القارة في كل موسم، في مقدمتها أكثر الأندية تتويجًا، الأهلي والزمالك، مع الترجي والوداد وغيرها.

الأندية الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا

و يُذكر أن النادي الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا بالمسابقة بـ10 ألقاب، يليه الزمالك ومازيمبي بـ5 ألقاب لكليهما، ثم الترجي بأربعة ألقاب، فيما فاز الوداد باللقب في مناسبتين آخرها في نسخة العام الماضي.

القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2023

أوضحت شبكة بي إن سبورت أنه مجرد الوصول إلى دور المجموعات، تُنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا فقط وحصريًا من خلال شاشة بي إن سبورتس المشفرة.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 4 من أجل نقل مباريات دوري الأبطال بصورة أساسية، على أن تُنقل المباريات المُقامة في توقيت واحد عبر قنوات بي إن الأخرى بصورة طبيعية.

تردد بي إن سبورت الناقلة لدوري أبطال أفريقيا

توجد قنوات بي إن سبورتس الناقلة لدوري أبطال إفريقيا على القمر الصناعي سهيل سات، وكذلك على قمر نايل سات.

تردد بي إن سبورت على سهيل سات

التردد: 11581

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 2\3

معدل الترميز: 27500

تردد بي إن سبورت على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2\3

معدل الترميز: 27500