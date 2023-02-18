انتظروها غدًا.. تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل سات

يبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل سات عبر محركات البحث ويتسألوا عن موعد انطلاقها كونها مهمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مصر والوطن العربي، ويتوقع أن تكون قناة الوثائقية الجديدة مصدر مهم وحصري لبث العديد من الأفلام الوثائقية، عن بعض الأشخاص التي لها تأثير بتاريخ المجتمع المصري.

ومن أمثلة الأفلام المقدمة عبر الوثائقية فيلم عن الراحل «صالح مرسي»، تناول تفاصيل الكاتب الكبير وبداياته الأدبية، وأعماله السينمائية المتنوعة، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية المتنوعة الأخرى، وغيره من الشخصيات والأحداث المهمة والملهمة.

قناة الوثائقية الجديدة

وفي إطارالأخبار الخدمية التي تقدمها «الدستور» للقارئ، نقدم تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل سات، خلال السطور التالية.

تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل سات

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد انطلاق قناة الوثائقية على نايل سات

ومن المنتظر أن تنطلق قناة الوثائقية رسميا غدًا الأحد الموافق 19 فبراير 2023، في تمام الساعة الثامنة لتعد إضافة جديدة للإعلام المصري والعربي.

نبذة عن قناة الوثائقية الجديدة.

وتعتبر "الوثائقية" أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأول قناة من نوعها في مصر، ويترأس الإعلامي أحمد الدريني قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة، بينما يترأس الإعلامي شريف سعيد القناة.

وقناة الوثائقية تابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعد أول قناة مصرية تنطلق في هذا المجال، وستضم القناة مئات الساعات من المواد الوثائقية الحديثة، التي تبث للمرة الأولى للمشاهد المصري والعربي.

ونجحت القناة في الحصول على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي وجوائز في مهرجانات مختلفة، رغبة في متعة المشاهدة للمواطن المصري والعربي.

رسالة قناة الوثائقية الجديدة

وتعقيبًا على إطلاق كتب رئيس القناة الوثائقية الجديدة، الإعلامي شريف سعيد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» قائلا: «رُوعي أن تكون الكلمة بلغة عربية فصحى وواضحة، فهي لغة الضاد التي نفخر بها جميعًا، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامتها فيما قدمناه من أعمال عبر الأعوام الماضية، النقوش الممتزجة بالشارة بدءًا من اليمين مستوحاة من رموز "حجر رشيد"، حيث الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، وصولًا إلى حروفنا العربية العريقة في نهاية الشارة».