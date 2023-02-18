تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني محور اهتمام قطاع عريض من عشاق الكرة المستديرة خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا حيث تضم مجموعة الأهلي كل من نادي (صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني).

يذكر أن نادي الأهلي قد واجه الهلال السوداني في 10 مباريات خلال المواسم السابقة حقق الفوز في 4 مباريات مقابل فوز الهلال في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

يمكن لمتابعي رياضة كرة القدم ضبط تردد قناة bein sports لمتابعة المباراة التي تجمع بين نادي الهلال والأهلي منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك من خلال الإحداثيات التالية: -

تردد قناة bein sports

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة: hd.



تردد قناة bein sports

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة: hd.

موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

يواجه نادي الأهلي المصري نادي الهلال السوداني اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة والساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 4 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 5 بتوقيت دولة الإمارات العربية (دبي - أبو ظبي).

يذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق البث المباشر بشكل حصري للبطولة قد اختارت المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي الهلال السوداني.

تشكيل فريق الأهلي ضد الهلال السوداني

يبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني والتشكيل المتوقع للمارد الأحمر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة وهو كما يلي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط : أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم : أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.

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