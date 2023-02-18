السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد تعادل مع المريخ السوداني سلبيًا، في الثالثة عصر الجمعة على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره الترجي التونسي على ملعب "رادس" في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 25 فبراير الجاري.

ويتذيل الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين، في حين يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بهدف قبل أن يواجه شباب بلوزداد في الجولة الثانية.

الزمالك الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

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