السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب الهلال السودانى: لا نريد سوى الفوز على الأهلى

الهلال السوداني
الهلال السوداني

تحدث الكونغولي فلوران إيبينجي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني عن مباراة الغد أمام الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني، في الثالثة عصر غد السبت، على ستاد الجوهرة الزرقاء.

وقال إيبينجي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نتشرف بخوض هذه المواجهة، على الرغم من غياب عنصر الجمهور كسلاح فعال، فالجمهور يمثل داعماً ودافعاً كبيراً بالنسبة لنا، لكننا نعمل للخروج بنتيجة إيجابية وإسعاد قاعدتنا الجماهيرية".

وعن فقدان الطيب عبد الرزاق بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام صن داونز "الطيب عنصر مهم نفتقده، ولكننا استعدنا خدمات إرنق، أتحمل مسئولية النتيجة بصفتي المسئول الأول، ونحن نخوضها بهدف النتيجة الإيجابية ولا شيء سواها".

وأكمل "بالطبع لم نخض أي مباراة رسمية في الدوري المحلي، كما أننا خسرنا بعض العناصر بسبب الإصابات".

واختتم: "أحمد يحيى ظهر بشكل مميز في الإعداد وهو ما جعلنا ندفع به أمام صن داونز، وياسر عوض القادم من فئة الشباب هو الآخر ظهر بشكل مميز".

فلوران إيبينجي الاهلى الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا

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وائل لطفي

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