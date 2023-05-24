موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو كرة القدم العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لاستعادة نغمة الانتصارات، ومحاولة استعادة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام فالنسيا بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، كما خسر النادي الملكي لقب الليجا هذا الموسم لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

كذلك ودّع فريق ريال مدريد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، بعد الخسارة المُذلة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-5، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، يرغب فريق رايو فاليكانو في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.