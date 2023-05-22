بعد الهتافات العنصرية.. كواليس اجتماع رئيس ريال مدريد مع البرازيلي "جونيور"

كشفت الصحفية الإسبانية “أرانشا رودريجيز”، كواليس اجتماع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بلاعب الفريق البرازيلي فينسيوس جونيور على خلفية أحداث لقاء الملكي وفالنسيا.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات من بعض الجماهير، مما أدى إلى توقف المباراة لمدة عشر دقائق، وبعدها دخل في مشادة مع لاعبي فالنسيا ليتم طرده في الشوط الثاني، مما ساهم في خسارة ريال مدريد بهدف نظيف.

وأعرب البرازيلي “جونيور” في تدوينة له عبر “تويتر”، عن استيائه، قائلاً: "العنصرية أمر طبيعي في الليجا" .

وكشفت الصحيفة عن كواليس الاجتماع، حيث تحدث فلورنتينو بيريز مع فينيسيوس وقال له أنه يريده أن يعرف عن كثب أن النادي غاضب تمامًا مما يحدث له وأنهم سوف يذهبون إلى أقصى العقوبات بسبب ما يحدث ضده.

إضافة إلى ذلك، أصر على أنه في ظل مواجهة كل هذه الإهانات، فإن النادي بأكمله يدعمه.

وتلقى فينيسيوس جونيور موجة من الدعم بعد الحادثة، بما في ذلك من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي.

وشهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني، أمس الأحد، واقعة هتافات عنصرية جديدة ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الملكي.