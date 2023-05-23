الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دموع «فينيسيوس».. ومصريون يتفاعلون مع لاعب ريال مدريد الذى طالته عنصرية الغرب (صور)

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

تضامن كبير أظهره مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ دعمًا للاعب ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، الذي اتهم جمهور تابع لنادي فالنسيا، بتوجيه عبارات عنصرية له.

موجة الغضب من التصرفات التي طالت لاعب الريال، كان صداها كبيرًا على مُحرك البحث الشهير «جوجل»، حيث أظهرت مؤشرات البحث ارتفاعًا كبيرًا في البحث عن «فينيسيوس» والذي أثارت صورة متداولة له باكيًا، تعاطفًا كبيرًا. لكن لم يتم التأكد ما إذا كانت الصورة في نفس المباراة أم لا.

وبيّنت مؤشرات جوجل، ارتفاع اهتمام المصريين بالبحث عن اسم لاعب ريال مدريد خلال الساعات الماضية، إضافة لارتفاع هائل في عمليات البحث باستخدام كلمتي «بكاء فينيسيوس»، و«فينيسيوس جونيور ـ لاعب كرة قدم برازيلي».

كما حلّت سوهاج في صدارة المحافظات التي بحثت عن اللاعب البرازيلي بعد تعرضه للعنصرية، إلى جانب الفيوم وقنا والسويس والدقهلية.

 

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