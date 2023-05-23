كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة رايو فايكانو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا، عبر شبكة beIN Sports.

قائمة ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني، فشهدت تواجد العناصر الأساسية، فيما عدا البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تحصل على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الماضية أمام فالنسيا، بينما عاد البلجيكي إيدين هازارد بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – جيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – رودريجو جوس – ألفارو رودريجيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 71 نقطة، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه فالنسيا، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة، على ملعب “ميستايا”، والذي شهد حادثة عنصرية مؤسفة ضد فينيسيوس جونيور.