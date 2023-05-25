الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعلام مخالفات المرور إلكترونيا عبر الموقع الرسمى

مخالفات المرور
مخالفات المرور

استعلام مخالفات المرور الكترونيا يبحث عنها المواطنين الراغبين في معرفة مخالفاتهم بطريقة سهله.

 

وأتاحت الإدارة العامة للمرور الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة والتظلم عليها إلكترونيا على موقع النيابة العامة أو من خلال بوابة مصر الرقمية وكذلك موقع بوابة مرور مصر.

 

استعلام مخالفات المرور الكترونيا

يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة أو بالرقم القومي، بشكل سريع إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور المختلفة من خلال اتباع عده خطوات على موقع النيابة العامة وهي:

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.
  • اختيار الاستعلامات.
  • اختيار مخالفات رخص المركبات.
  • إدخال رقم الرخصة واختيار رقم الرخصة بالأرقام فقط أو الأرقام والحروف.
  • الضغط على إجمالي المخالفات.

ستظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة

موقع النيابة العامة.. طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والتظلم عليها 

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة

بعد استعلام مخالفات المرور، يمكن اختيار السداد الإلكتروني للمخالفات، وذلك عبر موقع النيابة العامة، من خلال اختيار خدمة الدفع، ويكون من خلال إما الدفع الإلكتروني أو السداد عند الاستلام.

ويمكن سداد المخالفات من خلال هذا الرابط، وأتباع الخطوات التالية:

  • اختيار آلية السداد سواء إلكترونيا أو عبر الدفع عند الاستلام
  • إدخال بيانات الرخصة.
  • إدخال بيانات السداد الإلكتروني أو السداد عند الاستلام.

 

التظلم على المخالفات المرورية 

التظلم على المخالفات المرورية، يمكن تنفيذه عبر موقع النيابة العامة، من خلال الدخول إلى نيابات المرور واختيار التظلمات، وأتباع الخطوات التالية:

  • إدخال رقم المركبة بالحروف والأرقام.
  • الاطلاع على إجمالي المخالفات.
  • اختيار التظلم على مخالفة.
  • اختيار المخالفة التي يرغب التظلم عليها.
  • اختيار سبب التظلم.
  • تأكيد الطلب والاحتفاظ برقم التظلم للاستعلام عنه.
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