الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يتابع محبو كرة القدم مباريات الدوريات العربية والأجنبية، حيث تواجه الفرق الرياضية بعضها ليحصل الفائز في النهاية على الدوري، وتعر ض الدستور في التقرير التالي أهم المباريات التي تعقد اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة.

 

مواعيد مباريات اليوم الخميس

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

يواجه فريق مانشستر يونايتد فريق تشيلسي الساعة 21:00 في مباريات الدوري الإنجليزي، حيث تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج.

مران الأهلى: كولر يجتمع باللاعبين وتدريبات استشفائية قبل لقاء الطلائع

الوداد ينوى تجهيز مدافعه قبل مواجهة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

وفي الدوري الإسباني يواجه فريق ريال مايوركا الساعة 19:30 فريق فالنسيا.

يواجه فريق أوساسونا فريق أتليتيكو بلباو الساعة 21:30

 

مباريات كأس العالم للناشئين 

  • جاء جدول مباريات فرق كأس العالم للناشئين كالتالي:
  • أوروجواي (تحت 20)  يواجه فريق إنجلترا الساعة 8 مساءً
  • فرنسا (تحت 20) يواجه فريق جامبيا الساعة 8 مساءً
  • فريق العراق يواجه فريق تونس الساعة 23:00

 

مباريات الدوري المصري

تتوقف مباريات الدوري المصري اليوم الخميس الموافق 25 مايو، على أن تعود المباريات غدًا الجمعة ليواجه النادي الأهلي فريق طلائع الجيش الساعة 8 مساءً  في مباريات الجولة 22، ويواجه النادي الأهلى يوم 29 مايو فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة 27 الساعة 8 مساء، وجاء ترتيب الفرق في الدوري المصري:

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24-5-2023 والقنوات الناقلة

  • الأهلي
  • بيراميدز
  • فيوتشر
  • الزمالك
  • المقاولون العرب
  • فاركو
  • الاتحاد السكندري
  • المصري
  • إنبي
  • سموحة
  • الإسماعيلي
  • سيراميكا كليوباترا
  • البنك الاهلي
  • أسوان
  • غزل المحلة
  • الداخلية
  • طلائع الجيش
  • حرس الحدود
مباريات الدورى المصرى كأس العالم للناشئين الدورى الانجليزى مانشستر يونايتد تشيلسى القنوات الناقلة موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد مواعيد مباريات اليوم

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