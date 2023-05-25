مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة
يتابع محبو كرة القدم مباريات الدوريات العربية والأجنبية، حيث تواجه الفرق الرياضية بعضها ليحصل الفائز في النهاية على الدوري، وتعر ض الدستور في التقرير التالي أهم المباريات التي تعقد اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الخميس
موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
يواجه فريق مانشستر يونايتد فريق تشيلسي الساعة 21:00 في مباريات الدوري الإنجليزي، حيث تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج.
وفي الدوري الإسباني يواجه فريق ريال مايوركا الساعة 19:30 فريق فالنسيا.
يواجه فريق أوساسونا فريق أتليتيكو بلباو الساعة 21:30
مباريات كأس العالم للناشئين
- جاء جدول مباريات فرق كأس العالم للناشئين كالتالي:
- أوروجواي (تحت 20) يواجه فريق إنجلترا الساعة 8 مساءً
- فرنسا (تحت 20) يواجه فريق جامبيا الساعة 8 مساءً
- فريق العراق يواجه فريق تونس الساعة 23:00
مباريات الدوري المصري
تتوقف مباريات الدوري المصري اليوم الخميس الموافق 25 مايو، على أن تعود المباريات غدًا الجمعة ليواجه النادي الأهلي فريق طلائع الجيش الساعة 8 مساءً في مباريات الجولة 22، ويواجه النادي الأهلى يوم 29 مايو فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة 27 الساعة 8 مساء، وجاء ترتيب الفرق في الدوري المصري:
- الأهلي
- بيراميدز
- فيوتشر
- الزمالك
- المقاولون العرب
- فاركو
- الاتحاد السكندري
- المصري
- إنبي
- سموحة
- الإسماعيلي
- سيراميكا كليوباترا
- البنك الاهلي
- أسوان
- غزل المحلة
- الداخلية
- طلائع الجيش
- حرس الحدود