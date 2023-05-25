مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة

يتابع محبو كرة القدم مباريات الدوريات العربية والأجنبية، حيث تواجه الفرق الرياضية بعضها ليحصل الفائز في النهاية على الدوري، وتعر ض الدستور في التقرير التالي أهم المباريات التي تعقد اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

يواجه فريق مانشستر يونايتد فريق تشيلسي الساعة 21:00 في مباريات الدوري الإنجليزي، حيث تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج.

وفي الدوري الإسباني يواجه فريق ريال مايوركا الساعة 19:30 فريق فالنسيا.

يواجه فريق أوساسونا فريق أتليتيكو بلباو الساعة 21:30

مباريات كأس العالم للناشئين

جاء جدول مباريات فرق كأس العالم للناشئين كالتالي:

أوروجواي (تحت 20) يواجه فريق إنجلترا الساعة 8 مساءً

فرنسا (تحت 20) يواجه فريق جامبيا الساعة 8 مساءً

فريق العراق يواجه فريق تونس الساعة 23:00

مباريات الدوري المصري

تتوقف مباريات الدوري المصري اليوم الخميس الموافق 25 مايو، على أن تعود المباريات غدًا الجمعة ليواجه النادي الأهلي فريق طلائع الجيش الساعة 8 مساءً في مباريات الجولة 22، ويواجه النادي الأهلى يوم 29 مايو فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة 27 الساعة 8 مساء، وجاء ترتيب الفرق في الدوري المصري: