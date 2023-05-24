الوداد ينوى تجهيز مدافعه قبل مواجهة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

ينوي نادي الوداد البيضاوي المغربي، تجهيز مدافع الفريق الحسين بن عيادة قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في ذهاب نهائي البطولة الأفريقية يوم 4 يونيو، على أن تقام مباراة الإياب في الدار البيضاء يوم 11 من الشهر ذاته.

وذكر موقع "LE 360" سبورت المغربي، أن الجهاز الطبي لنادي الوداد يرغب في تجهيز الحسين بن عيادة مدافع والظهير الأيسر للفريق البيضاوي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الوداد قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز بدون أهداف ذهابًا في المغرب قبل التعادل في الإياب بهدفين لمثلهما ليستفيد من قاعدة الأهداف خارج الديار، بينما فاز الأهلي على الترجي في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي برباعية نظيفة.