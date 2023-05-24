الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-5-2023 والقنوات الناقلة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا، ومباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة 

- بيراميدز X حرس الحدود: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ONTime Sports.

- فيوتشر X سيراميكا كيلوباترا: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ONTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة 

- الإسماعيلي X النجوم: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ONTime Sports.

موعد مباراة نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة 

- فيورنتينا X إنتر ميلان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

- برايتون X مانشستر سيتي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تعديل موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز في الدوري الممتاز

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- إلتشي X إشبيلية: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

- فياريال X قادش: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

- ريال مدريد X رايو فاليكانو: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- ريال بيتيس X خيتافي: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

- إسبانيول X أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس المغرب

- الدفاع الحسني الجديدي X الوداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة 

- إيطاليا X نيجيريا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- البرازيل X الدومينيكان: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- اليابان X كولومبيا: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة 

- الوحدة الإماراتي X الجيش الملكي المغربي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى بيراميدز ريال مدريد نهائي كأس ايطاليا كاس مصر مواعيد مباريات اليوم في الدوري

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