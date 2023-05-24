مران الأهلى: كولر يجتمع باللاعبين وتدريبات استشفائية قبل لقاء الطلائع

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب التتش، في إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 22 من بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي للحديث عن المباراة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة إنبي، أمس، تدريبات استشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي.

في السياق، قاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرات، إضافة إلى المران على الكرات العرضية دفاعًا وهجومًا.

وخاض ثلاثي حراس المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى.

وحرص كولر على الاجتماع مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين.

وأدى حسين الشحات تدريبات الجري حول الملعب وتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل.