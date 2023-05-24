أول أسيوطية تحترف قيادة اللودر: «حياة كريمة» دربتنى.. وزوجى شجعنى

«ماذا؟ أسيوطية وتقود لودر.. هل هذا ممكن؟ التحديات كثيرة، الناس سيستغربون، زوجى سيرفض، ترى كيف يكون رد فعل الأولاد؟»، أسئلة وأفكار كثيرة دارت كأنها دوامة داخل عقل نورة جمال، المسكون بالأحلام.

الإجابة عن هذه الأسئلة أصبحت واضحة الآن، فالسيدة صاحبة الـ٣٦ عامًا والأم لثلاثة أبناء، صارت محترفة فى قيادة اللودر وغيره من المعدات الثقيلة، فاتحة لنفسها ولأسرتها مصدر رزق من هذه المهنة الشاقة التى تحدت من أجلها التقاليد، وغيرها من الصعاب.

القصة، كما تحكيها «نورة» بدأت منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة»، التى تضمنت من بين أنشطتها، فعاليات لتدريب المرأة فى الريف على الكثير من الحرف والأعمال.

تقول: «المبادرة الرئاسية نظمت عددًا من الورش التدريبية فى أسيوط، وعندما زرتها التقيت مجموعة من المستفيدات اللواتى يتلقين تدريبًا على الحرف اليدوية، لكننى رأيت مسئولى المبادرة وهم يعلمون بعض الشباب قيادة المعدات الثقيلة، وهنا دارت الأسئلة فى بالى».

لماذا لا أطلب من المسئولين تعليمى وأخوض التجربة؟ سألت «نورة» نفسها، وتقول: «وجدت أننى سأستفيد كثيرًا من تعليم قيادة المعدات الثقيلة، فنحن لدينا أرض زراعية، وبالتأكيد إذا تعلمت القيادة، فيمكننى المشاركة فى حرث الأرض عبر جرار زراعى».

المفاجأة أن زوجها لم يعترض على الأمر، فتقول: «وجدت منه ترحيبًا قويًا، وفوجئت به يخبرنى بأنه سيدعمنى فى قرارى، وأنه يتمنى أن أكون على قدر المسئولية»، أما أهلها فكانوا متخوفين فى البداية، لكنهم رحبوا بالفكرة وشجعوها على خوض التجربة.

تكمل: «عندما رأيت فى عيون البعض رفض فكرة قيادة سيدة معدة ثقيلة، خاصة اللودر، ونظرات الفشل المسبقة فى أعينهم، قررت أن أخوض التحدى، وأثبت أن المرأة قادرة على صنع المستحيل حتى فى مهن الرجال».

وتضيف: «تعلمت القيادة، واحترفتها، وكان الأمر مجرد رغبة فى البداية، ولكن مع كثير من التفكير، وجدت أن العمل من الممكن أن يحسن من مستوى دخلى وحياتى المعيشية، خاصة أن سيدات الصعيد اعتدن العمل منذ صغرهن، سواء فى مهام المنزل أو الزراعة وغيرهما، ولكننى دائمًا أنظر إلى النجاح ولا أسعى إلى الفشل نهائيًا».

وقالت إنها تدربت على قيادة المعدة طوال ٣٠ يومًا متواصلة، حتى وصلت إلى مرحلة التمكن فى القيادة، وبدأت بتعلم الأساسيات ثم التدريب النظرى ثم العملى الذى أصقلها بخبرات عملية فى قيادة واستخدام اللودر.