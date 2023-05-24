الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بميدان السنترال بحى ثان الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثان بالإسماعيلية، بالانتهاء من رفع كفاءة ميدان السنترال والذي يقع في أحد أهم مداخل المحافظة، ويبلغ إجمالي مساحته نحو 1000 متر تقريبًا، حيث قامت أطقم النظافة بإزالة جميع المخلفات والأتربة من الميدان والشوارع المحيطة به بنطاق الحي، بإلاضافة لترميم ودهان البلدورات بمحيط الميدان، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الوجه الجمالي المميز للمحافظة، وفي إطار الحرص على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومنها الاهتمام بتجميل الشوارع والميادين العامة.

كما قامت أطقم الكهرباء برفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية لرفع مستوى الإنارة.

وفي سياق آخر، قامت أطقم العمل بزراعة النباتات وعمل أحواض زهور، وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء؛ للحفاظ على المستوى الحضاري والوجه الجمالي اللائق بالمحافظة.

وأوضحت رئيس حي ثان، أن تكليفات محافظ الإسماعيلية نحو تطوير الميادين بالأحياء والمدن، تأتي في إطار تحسين الصورة البصرية بالميادين العامة؛ لإعلاء قيم الجمال ولعودة الطابع المميز للمحافظة، مؤكدة أن ميدان السنترال هو الأول في سلسلة الميادين التي يستهدفها الحي، استعدادًا لموسم الصيف والإجازات واستقبال المحافظة لزوارها من محافظات الجمهورية.