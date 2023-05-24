الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بميدان السنترال بحى ثان الإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت الوحدة المحلية لحي ثان بالإسماعيلية، بالانتهاء من رفع كفاءة ميدان السنترال والذي يقع في أحد أهم مداخل المحافظة، ويبلغ إجمالي مساحته نحو 1000 متر تقريبًا، حيث قامت أطقم النظافة بإزالة جميع المخلفات والأتربة من الميدان والشوارع المحيطة به بنطاق الحي، بإلاضافة لترميم ودهان البلدورات بمحيط الميدان، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الوجه الجمالي المميز للمحافظة، وفي إطار الحرص على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومنها الاهتمام بتجميل الشوارع والميادين العامة.

كما قامت أطقم الكهرباء برفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية لرفع مستوى الإنارة.

وفي سياق آخر، قامت أطقم العمل بزراعة النباتات وعمل أحواض زهور، وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء؛ للحفاظ على المستوى الحضاري والوجه الجمالي اللائق بالمحافظة.

وأوضحت رئيس حي ثان، أن تكليفات محافظ الإسماعيلية نحو تطوير الميادين بالأحياء والمدن، تأتي في إطار تحسين الصورة البصرية بالميادين العامة؛ لإعلاء قيم الجمال ولعودة الطابع المميز للمحافظة، مؤكدة أن ميدان السنترال هو الأول في سلسلة الميادين التي يستهدفها الحي، استعدادًا لموسم الصيف والإجازات واستقبال المحافظة لزوارها من محافظات الجمهورية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة الصيدلي ولاء زايد بعد إسدال الستار على القضية

الداخلية تكشف خلافات جيرة بين مواطنين فى حدائق القبة

مستشفيات الغربية تستقبل 397 ألف مريض فى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ

ضبط 741 عبوة سلع غذائية فاسدة فى حملات مكبرة بمطروح (صور)

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية