الأمم المتحدة: الصراع فى السودان يسبب نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص، وفق وكالة أسوشتيد برس الأمريكية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن الاشتباكات أجبرت أكثر من مليون شخص على مغادرة منازلهم إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان، حيث فر حوالي 320،000 آخرين إلى البلدان المجاورة مثل مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.

واندلع القتال في 15 أبريل بعد أشهر من تصاعد التوترات بين الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، أدى الصراع إلى إخراج آمال السودانيين في استعادة الانتقال الهش إلى الديمقراطية في البلاد عن مساره.

وأسفر الصراع عن مقتل 863 مدنيًا على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن 190 طفلًا، وإصابة أكثر من 3530 آخرين، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن نقابة الأطباء السودانيين - التي تتعقب بشكل أساسي الخسائر في صفوف المدنيين.

كما دفعت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا إلى الانهيار، حيث تحولت المناطق الحضرية في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة لها إلى ساحات قتال.

واستمرت معارك متفرقة الأربعاء، في عدة مناطق رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع.

وذكر سكان سماع أصوات أعيرة نارية وانفجارات في وسط الخرطوم، وكذلك في مناطق قريبة من منشآت عسكرية في أم درمان.

وختم تقرير الوكالة الامريكية الصادر اليوم، فقد دخلت الهدنة حيز التنفيذ لوقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا، بوساطة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ ليلة الاثنين، وكان هذا أحدث جهد دولي للضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي مزقته الصراعات.