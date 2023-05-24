استمرار ليالي العرض المسرحي "اتحاد ملاك القمر" لثقافة أبوتيج

أقيمت ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي"اتحاد ملاك القمر" لفرقة قصر ثقافة أبوتيج بفرع ثقافة أسيوط، بحديقة ناصر بأبوتيج.

العرض تأليف عبد الفتاح البلتاجي، وإخراج عبد الفتاح قدورة، ديكور وملابس أيمن الهلالي، ومن أشعار عصام همام وبطولة نخبة من مبدعي التمثيل والمسرح. وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سيدة "هنية" أرملة وابنها الوحيد "علي" وتبدأ أحداث العرض بتوافد الديانة على أم علي، وهي في انتظار عودة ابنها من المطار ليتسلم ميراث عمه الذي هاجر من قبل إلى أمريكا وكون ثروة كبيرة وقام بشراء خمس فدادين بكل ثروته فوق سطح القمر، وكانت هناك مطاردة لهذا العم من مجموعة مافيا للحصول على هذه الصكوك، وتم قتل العم وعند وصول علي إلى المطار وجد جثة عمه في تابوت وبدأ صراع المافيا مع علي وفى النهاية يبيع على هذه الصكوك لرئيس اتحاد مُلاك القمر بعشرة ملايين دولار بعد صراع كوميدي بينهم وبين الديانة وهم البقال والجزار وصاحب البيت والخضري.

شهد العرض أعضاء لجنة المشاهدة المكونة من الناقدة أمل ممدوح، المهندس مجدي عبد الظاهر، الدكتور أحمد خليفة، إكرامي إسماعيل بإدارة المسرح، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

"اتحاد ملاك القمر" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتستمر ليالي العرض حتى الجمعة المقبل 26 مايو الحالي.

على جانب آخر، شهدت مواقع فرع ثقافة أسيوط أمس عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنوعت لتشمل عدة قضايا أدبية واجتماعية، بخلاف البرامج الفنية المقدمة لرواد المواقع.

في السياق عقد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر محاضرة بعنوان "جهود الدولة للنهوض بالعمل والعمال" تحدث بها محمد هيكل، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعمال في كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية بعمال مصر الذين يواصلون العمل ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية في شتى المناحي والمجالات، وأوضح أن المصريين قدموا عبر العصور أفضل النماذج في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهداً على أصالة الإبداع وقوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل.