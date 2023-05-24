غدًا.. جلسة قراءة في "ملتقى الكتب" بمعهد جوته الألماني

ينظّم معهد جوته الألماني جلسة قراءة تحت عنوان "ملتقى الكتب"، غدًا بمكتبة المعهد في القاهرة، وذلك في السابعة والنصف مساءً.

يناقش الملتقى رواية "يومًا ما سنقول لبعضنا كل شيء "للمؤلفة دانييلا كرين، وترجمة الكاتبة رضوى إمام، والنسخة المترجمة عن دار العربي للنشر والتوزيع.

رواية "يومًا ما سنقول لبعضنا كل شيء"

تدور أحداث الرواية حول حدث خيالي، فتحكي عن قصة حب بين "ماريا" التي تبلغ من العمر ستة عشر عامًا وبين "هينار" الرجل ذي الأربعين عامًا، ويبدو الحدث بسيطًا ومستهلكًا، لكن المؤلفة "دانيلا كرين" عرفت كيف تربط بين قصة الحب وبين فترة الانتقال ودولة ألمانيا الشرقية التي أوشكت على الاختفاء، والشعور بعدم الأمان المضاعف على مستويين: المستوى الشخصي والمستوى السياسي الاجتماعي.

نشرت رواية "يومًا ما سنقول لبعضنا كل شيء" في عام 2011 وهي أول عمل للمؤلفة التي حصلت عنه في عام 2015 على جائزة "نيوكلاس بورن" التي تمنح للعمل الأدبي الأول.

من أجواء الرواية

"ألمانيا الشرقية في صيف عام 1990، شهر واحد قبل سقوط حائط برلين، المكان هو مزرعة صغيرة في الريف حيث تعيش بطلة الرواية "ماريا"" التي تقترب من الـ17 عامًا.

تعيش "ماريا" حياة هادئة في ذلك البيت وتجد نفسها في أعمال المزرعة الكثيرة والمتعبة، لكن هذا الهدوء يتحطم تمامًا عندما يظهر جارهم "هينار" في الصورة، الرجل الوسيم الذي يكبرها سنًا وخبرة، ودائمًا ما يأتي بصحبة كلابه ويأخذها لركوب الخيل. تنجذب له فتبدأ بالمقارنة بينه وبين حبيبها صغير السن. لكنها لا تعرفه حقًا، ولا تعرف ماضيه، هل هو حقًا كما يبدو لها؟".