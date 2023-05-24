الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجيش الثالث الميدانى ينظم قوافل طبية وبيطرية لخدمة المجتمع المدنى بوسط وجنوب سيناء

الجيش الثالث الميدانى
الجيش الثالث الميدانى

فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل ودعم المجتمع المدنى فى كل ربوع مصر، قامت قيادة الجيش الثالث الميدانى بالتنسيق مع محافظتى شمال وجنوب سيناء بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم فى مختلف التخصصات بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض.

كما تم دفع عدد من القوافل البيطرية لتقديم الدعم العلاجى والوقائى للحفاظ على ممتلكات المواطنين القاطنين بعدد من القرى والتجمعات السكانية والمناطق النائية، حيث أعرب أهالى سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة ودورها فى دعم القطاع المدنى وتوفير المناخ الآمن على أرض سيناء الغالية.

يأتى ذلك انطلاقًا من الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة والمواطنين من أهالى سيناء باعتبارهم جزءًا أصيلًا ومكملًا للقوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدساته.

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