بموافقة هيئة الدواء المصرية... «إنتروجرمينا ٤ بليون» دواء يستخدم للوقاية من علاج الاضطرابات المعوية نتيجة خلل توازن البكتريا المعوية١

يحتوي البروبيوتك إنتروجرمينا ٤ بليون على ٤ مليار من بزيرات عصية كلوزيي، الباكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء والتي تعيد التوازن الهضمي١ . كما تستخدم بزيرات عصية كلوزيي في علاج الاضطرابات الهضمية، مثل الإسهال وآلام البطن الناتجة عن اختلال توازن البكتيريا المعوية١.

القاهرة مصر فى ١٢ مايو ٢٠٢٣ حصل إنتروجرمينا ٤ بليون بزيرات عصية كلوزيي (Bacillus Clausii) على موافقة ھیئة الدواء المصریة للوقاية وعلاج الاضطرابات المعويّة مثل الإسهال المرتبطة بتغيّر الفلورا الميكروبيّة المعويّة لدى البالغین والأولاد و الاطفال الرضع١.



ومن جانبه يقول الاستاذ الدكتور/ مصطفى الهدهد - أستاذ طب الاطفال والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة عين شمس " في الواقع يوجد العديد من الفوائد للبكتيريا للإنسان ومن هذه الفوائد تحسين عملية الهضم في الجهاز الهضمي، وتعرف هذه البكتيريا المتعايشة في الجهاز الهضمي بالبكتيريا النافعة )الميكروبيوتا ( ، وهى تساعد على هضم الطعام والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ٢.

تأتى أهمية البكتيريا المفيدة لصحة الانسان في مساعدة الجسم على هضم الطعام، امتصاص العناصر الغذائية، إنتاج بعض الفيتامينات في الأمعاء ٢. ومن ناحية اخرى ان تناول المضادات الحيوية لعلاج عدوى البكتيريا الضارة تعرض البكتيريا المفيدة للخطر حيث يتم قتل البكتيريا النافعة أيضا، والتسبب في خلل مما يؤدي إلى الإسهال ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمى١.



ويقول الاستاذ الدكتور/ ايهاب خيرى – استاذ طب الأطفال – جامعة عين شمس و رئيس وحدة التغذية العلاجية للأطفال من المشاكل الشائعة التي يعانى منها الأطفال في مراحل النمو المختلفة ٣ ؛ مشاكل الجهاز الهضمى مثل الاسهال، الإمساك، الانتفاخات و التي تؤثر سلبا علي صحة الأطفال ٤ و نشاطهم و تؤثر أيضا علي الأمهات بسبب معانات أطفالهم ٥.

إنتروجرمينا ٤ مليار (Bacillus Clausii)، بكتيريا نافعة للجهاز الهضمي تؤخذ عن طريق الفم ١ . عند إختلال توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي للطفل وشعوره بالغثيان بسبب الالتهابات المعوية ٦ واختلالات الطعام واستخدام المضادات الحيوية ١. يساعد إنتروجرمينا ٤ مليار على استعادة التوازن في الجهاز الهضمي ويمنح طفلك الراحة من الإسهال وأعراضه ١.



وأوضح الاستاذ الدكتور/ مازن نجا - استاذ أمراض الباطنة – كلية طب القاهرة أما عند البالغين، عندما تسبب الالتهابات المعوية والاختلالات الغذائية والمضادات الحيوية إختلال في توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، يساعد إنتروجرمينا ٤ مليار على استعادة التوازن لجهازك الهضمي. ١



وعلى صعيد اخر تقول فيروز اللوز مدير عام سانوفى لمنتجات الرعاية الصحية والاستهلاكية ان تعريف مفهوم الرعاية الصحية الذاتية بحسب منظمة الصحة العالمية هى قدرة الأفراد والأسر والمجتمعات على تعزيز والحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. ومن هنا يأتى دورنا كقطاع متخصص بالرعاية الصحية لرفع الوعي وتثقيف المجتمع من أجل رعاية وحياة أفضل

" إننا في شركة سانوفي وخاصة في القطاع المتخصص بالرعاية الصحية والاستهلاكية مهمتنا هي تقديم خدمة صحية أفضل وأكمل للناس في فئات رئيسية مثل صحة الجهاز الهضمي ، والعناية بالألم ، والحساسية ، والصحة البدنية والعقلية ، والسعال والبرد والإنفلونزا وغيرها من المجالات . ولان الرفاهية الصحية ستبقى دائما على قمة أولويتنا،



وقالت الدكتورة أمل فتحى - مدير القطاع الطبى بأفريقيا "الميكروبيوم هو نظام بيئي معقد وديناميكي من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في جسم الإنسان، ويلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. أظهرت الأبحاث الحديثة أن الاختلالات في الميكروبيوم يمكن ربطها بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، من اضطرابات الجهاز الهضمي إلى مجموعة واسعة من الأمراض. يعد فهم الميكروبيوم وتأثيره على صحة الإنسان مجالًا سريع التطور، مع اكتشافات جديدة ومثيرة وعلاجات محتملة في المستقبل .

البروبيوتيك هي مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة التي يتم تناولها عن طريق الفم وتستخدم لتحسين التوازن في البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يسعدنا اليوم تقديم اننتيروجيرمينا الذى يحتوى على ٤ مليارات من البكتريا الحيه النافعه "، وهو بروبيوتيك يمكن أن يساعد في استعادة توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وبالتالي تعزيز صحة الجهاز الهضمي