أذكار الصباح اليوم الخميس 13 يونيو 2024 السابع من ذى الحجة

دعاء الفجر في هذه الأيام المباركة من شهر ذو الحجة من أكثر العبادات التي لها الكثير من التأثير في حياة المرء عند الإكثار منها، خاصة في هذا الوقت الأكثر استجابةً للدعاء.

والدلالة على ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل، أو ثلثاه، ينزل الله -تبارك وتعالى- إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح.

دعاء الفجر اليوم الخميس

اللهُم وسّع علينا في أرزاقنا حتى لا نمُد أيدينا إلا إليك ولا نتوكّل بقلوبنا إلا عليك.. اللهُم وصّل إلينا أرزاقنا بغير مهانة ولا مذلة، وسّع علينا في أرزاقنا مع تمام الستر واللُطف والعافية.

اللهُم اشفِ أبداننا من الأوجاع والآلام واشفِ عقولنا من الحزن والمخاوف والأوهام.

اللهُم حسِّن خُلُقي كما حَسَّنت خَلقي.. اللهُم اهدِني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرِف عني سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت.

اللهم طيِّب خاطري بما يسرني.

اللّهم حقِّق حُلمي، اللّهم أَجِب دعوةَ قلبي، اللّهم قدرًا جميلًا وخبرًا جميلًا ودعوة مستجابة.

اللّهم املَأنا بسكونِ النفسِ وطمأنينةِ القلب وراحةِ البالِ وجميلِ الستر وكمال العافية يارب العالمين.

اللهُم اهدِني فيمَن هديت وعافِني فيمَن عافيت، اللهُم أبكي عيني من خشيتك، ورقّي قلبي لحُبك، وعلّمني علمًا يوصلني إليك ويُعرفني عليك.

اللهُم أعِني على ذِكرك وشُكرِك وحُشن عبادتك.

اللهُم يا مُثبّت القلوب، ثبّت قلبي على دينك.

أذكار الصباح دعاء الفجر

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ، مَلِكِ ٱلنَّاسِ، إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ، مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ، ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ. ثلاث مرات.

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

أَصْبَـحْـنا عَلَى فِطْرَةِ الإسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في الدُّنْـيا وَالآخِـرَة، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في ديني وَدُنْـيايَ وَأهْـلي وَمالـي، اللّهُـمَّ اسْتُـرْ عـوْراتي وَآمِـنْ رَوْعاتـي، اللّهُـمَّ احْفَظْـني مِن بَـينِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفـي وَعَن يَمـيني وَعَن شِمـالي، وَمِن فَوْقـي، وَأَعـوذُ بِعَظَمَـتِكَ أَن أُغْـتالَ مِن تَحْتـي.

أدعية مستجابة دعاء الفجر

اللهمّ يا منْ لا إلهَ إلّا أنتَ، يا منْ لهُ الأسماءُ الحسنى، والصّفاتُ العلى، أسألكَ بأسمائكَ وصفاتكَ، أنْ تُزيلَ عنّي همّي وغمّي، وأنْ تُفرّجَ كربتي، وأنْ تُسْعدَني في الدّنيا والآخرةِ

اللهمّ يا راحمَ العالمين، يا مغفرَ الذنوبِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، أسألكَ برحمتكَ التي وسعتْ كلّ شيءٍ، أنْ تغفرَ لي ذنوبي، وأنْ تُصلحَ حالي، وأنْ تقضيَ حاجتي، وأنْ تُسْعدَني في الدّنيا والآخرةِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ، أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشُهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يَولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ؛ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي.

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، وَلا تُنْقِصُهُ المَغْفِرَةُ، اغْفِرْ لَنَا مَا لا يَضُرُّكَ، وَهَبْ لَنَا مَالا يُنْقِصُكَ.