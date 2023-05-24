كريم رجب من أسوان: عدد النازحين من السودان إلى مصر تجاوز 120 ألفا

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من وادى كركر بمحافظة أسوان، إن توافد السودانين على المعبر مستمر، إذ تعتبر مصر حتى اللحظة بوابة الأمن والاختيار الأفضل للأسر السودانية التى قررت الفرار من اللازمة الحالية.

وأضاف مراسل فضائية "إكسترانيوز"، اليوم، أن جمعية الصليب الأحمر حذرت من تدهور الوضع الأمني بالأراضي السودانية وعلى الحدود، وتبدو كارثية نظراً لكونها قبل دخول موسم الأمطار، فضلا عن أن الاستجابات الإنسانية المتاحة أصبحت أقل بكثير عن الاحتياجات المواطنين، وتدهور الأوضاع الصحية وانقطاع الكهرباء ونقص المواد الغذائية.

جهود مكثفة لتقديم الخدمات للوافدين من السودان

وكشف مراسل الفضائية أن عدد الوافدين السودان إلى مصر يتجاوز 120 ألفا مواطن.

وأكد أن الدعم المصرى ما زال مستمرا سواء في توفير السكن بوادي كركر وتوفير الغذاء، وإعلان وزارة الصحة عن ضخ ما يزيد عن 25 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية للأراضي السودانية.