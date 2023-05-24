العثور على مصاب بعدة طعنات بأحد شوارع الإسماعيلية

عثر أهالي أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية على شاب مصاب بعدة طعنات، وجروح وملقى أمام إحدى المكتبات بالمنطقة، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه ورعايته طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بالعثور على شاب مصابًا بطعنات نافذة بالصدر وملقى في الشارع بأرض الجمعيات أمام إحدى المكتبات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب يدعى أحمد طاهر على، 36 عامًا، مصابًا بجرح نافذ بالصدر، وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه ورعايته طبيًا.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.