زعيم هونج كونج يؤكد: الشرطة ستحقق في عمليات التبرع بالأعضاء المشبوهة

قال الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، إن الشرطة ستحقق في الطلبات المشبوهة من الأشخاص الذين يسعون للانسحاب من نظام التبرع بالأعضاء في المدينة، وأدان المحاولة المزعومة للإضرار بالبرنامج ووصفها بأنها مخزية.

وتلقى نظام تسجيل التبرع بالأعضاء في المدينة ما يقرب من 5800 طلب سحب في الأشهر الخمسة منذ ديسمبر، عندما أثارت الحكومة إمكانية إنشاء برنامج المساعدة المتبادلة لزرع الأعضاء مع الصين القارية. تم العثور على أكثر من نصف طلبات السحب غير صالحة ، إما كتطبيقات مكررة أو قادمة من أشخاص لم يشتركوا مطلقًا.

وفي إفادة إعلامية منتظمة يوم الثلاثاء ، أشار لي إلى أولئك الذين سحبوا طلباتهم دون تسجيل على الإطلاق ، ووصف التحركات بأنها مشبوهة.

وقال: "إنني أدين بشدة أولئك الذين يحاولون إلحاق الضرر بهذا النظام النبيل الذي ينقذ الأرواح من خلال التبرع بالأعضاء". "هذا عمل مخز".

وهونج كونج ، وهي مستعمرة بريطانية سابقة عادت إلى الصين في عام 1997 ، لديها نظام منفصل لمطابقة الأعضاء المتبرع بها مع المرضى وليس لديها أي آلية دائمة لمشاركة أعضاء الجثة مع المؤسسات في الصين القارية. تم السماح بعمليات زرع الأعضاء عبر الحدود على أساس كل حالة على حدة.

بموجب نظام التقيد ، يوجد في هونغ كونغ حاليًا أكثر من 357000 مسجل في المركز المالي الذي يضم 7 ملايين شخص. قوبلت التبرعات بالأعضاء بمقاومة في كل من هونغ كونغ والصين بسبب الرغبة الثقافية المتأصلة في الحفاظ على الجثث سليمة.

أصدرت الحكومة بيانًا شديد اللهجة يوم الاثنين ، قائلة إنها لا تستطيع استبعاد قيام عدد صغير من الأشخاص بمحاولات انسحاب في محاولة لتقويض سمعة النظام وزيادة العبء الإداري. دون تسمية أي منصات أو أي أفراد ، قالت إن عددا صغيرا من الناس شوهوا فضيلة التبرع بالأعضاء من خلال الترويج لفكرة أن على المتبرعين التدقيق في هوية المستفيدين عبر الإنترنت. كما حث البعض الآخر على طرح حكومة هونغ كونغ الاقتراح بعد أن خضعت رضيعة لعملية زرع قلب لأول مرة في المدينة باستخدام قلب تم التبرع به من البر الرئيسي للصين في ديسمبر. وقالت إن برنامج مساعدة الأعضاء قيد الدراسة يمكن تفعيله على الفور بعد أن لا يتمكن الطاقم الطبي من مطابقة عضو متبرع به مع مريض مناسب محليًا.

عكس الخلاف السياسي حول برنامج المساعدة المتبادلة المقترح عدم ثقة بعض سكان هونغ كونغ في النظام الصحي في الصين ، فضلاً عن مظالمهم تجاه بكين ، التي قامت بقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة بقانون شامل للأمن القومي.

تعتبر المعايير الطبية في هونغ كونغ من أعلى المستويات في العالم. على الرغم من تقدم النظام الطبي في الصين على مدى العقود القليلة الماضية ، لا يزال العديد من سكان هونغ كونغ متشككين بشأن خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها. وزادت الادعاءات المتعلقة بسحب الأعضاء قسراً في الصين ، ولا سيما استهداف الأقليات المحتجزة ، من المخاوف بشأن التعاون عبر الحدود مع الأعضاء.

في عام 2015 ، أوقفت بكين زرع الأعضاء المأخوذة من السجناء الذين أُعدموا استجابةً لمخاوف حقوق الإنسان وقدمت لاحقًا بيانات إلى المجتمع الدولي لإظهار أنها تكافح عمليات زرع الأعضاء غير القانونية.