الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يُسجل 2420 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية.

ويقدم "الدستور" في السطور التالية، نشرته اليومية حول متوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وكشف عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، عن أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديث. 

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار 18             2074 جنيهًا 
وسجل عيار 21             2420 جنيهًا 
وسجل عيار 24            2766 جنيهًا

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الجنيه ذهب سجل 19360 جنيهًا، في حين سجل سعر الذهب العالمي 1970 دولارًا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم.

ويشهد الذهب إقبالًا كبيرًا من المواطنين باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

أسعار الذهب أسعار الجنيه اسعار الذهب المحلية استثمار اقتصادية

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