الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية تشمل أربع شركات وشخصا واحدا مشاركين في إخفاء أموال وأنشطة إلكترونية خبيثة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها وكوريا الجنوبية فرضتا عقوبات مشتركة على كيم سانج مان و"شركة شينيونج للتعاون في تكنولوجيا المعلومات".

وأضافت أن المجموعات الثلاث الأخرى -وهي مركز 110 للأبحاث وجامعة بيونجيانج للتشغيل الآلي والمكتب التقني للاستطلاع- خاضعة بالفعل لعقوبات من كوريا الجنوبية بسبب مشاركتها في عمليات إلكترونية وتحقيق إيرادات غير مشروعة لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لكوريا الشمالية.

وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والمعلومات المالية: "إجراء اليوم استمرار لتسليط الضوء على عمليات (كوريا الشمالية) غير القانونية الواسعة في المجال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمول برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية".

الولايات المتحدة كوريا الشمالية وزارة الخزانة الأمريكية كوريا الجنوبية كيم سانج مان شينيونج

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