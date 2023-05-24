مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 فى المحافظات

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في كافة محافظات الجمهورية، وفقا لبيان الهيئة القومية للمساحة المصرية والتي تختص بتحديد مواعيد رفع الأذان وإقامة الصلاة في المحافظات وفقا للموقع الجغرافي، حيث تعتمدها رسميا وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها بجميع المحافظات ويتم من خلالها الأذان والإقامة.



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في المحافظات



يقدم الدستور مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في المحافظات عقب تطبيق التوقيت الصيفي بناء على قرار مجلس النواب والهادف إلى توفير الطاقة في ظل ارتفاع أسعارها في كافة بلاد العالم وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:16 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:46 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:16 مساء.





موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 4:12 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:46 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:17 مساء.

موعد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 4:20 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:25 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:43 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:11 مساء.



موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:27 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:08 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:47 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:05 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:37 مساء.

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر الساعة 4:25 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:21 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:40 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:06 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر الساعة 4:11 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:48 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:19 مساء.

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