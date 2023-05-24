الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في كافة محافظات الجمهورية، وفقا لبيان الهيئة القومية للمساحة المصرية والتي تختص بتحديد مواعيد رفع الأذان وإقامة الصلاة في المحافظات وفقا للموقع الجغرافي، حيث تعتمدها رسميا وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها بجميع المحافظات ويتم من خلالها الأذان والإقامة.


مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في المحافظات


يقدم الدستور مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في المحافظات عقب تطبيق التوقيت الصيفي بناء على قرار مجلس النواب والهادف إلى توفير الطاقة في ظل ارتفاع أسعارها في كافة بلاد العالم وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:16 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:46 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:16 مساء.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023


 

موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 4:12 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:46 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:17 مساء.

 

موعد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 4:20 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:25 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:43 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:11 مساء.


موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:27 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:08 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:47 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 8:05 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:37 مساء.

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سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في منتصف التعاملات

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موعد صلاة عيد الأَضحى المبارك 2023

 

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر الساعة 4:25 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:21 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:40 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:06 مساء.


موعد الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر الساعة 4:11 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:48 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:19 مساء.

 

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