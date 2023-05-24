الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قائمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 فى مصر

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب، بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، خلال الشهور الماضية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 مايو

تقدم “الدستور” للقراء أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي ينشرها يوميا في مختلف المجالات التي يتم تحديث الأسعار فيها وفقا للأسعار الأخيرة وهي كما يلي:-

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 38500 جنيه.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 38500 جنيه

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 38760 جنيها.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 39500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 39500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العلا 39200 جنيه.
سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 39500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 39200 جنيه.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023

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سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في منتصف التعاملات


 أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1820 جنيها.

سجل سعر  طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1800 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1760 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1730 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1820 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1740 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1730 جنيها.
سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف 1730 جنيها.

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